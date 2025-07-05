بعد انقطاع لأكثر من عامين.. المصنع السوداني الماليزي للحديد يعود للعمل مجدداً من الخرطوم

الخرطوم: الطيب علي

أعلن رئيس شُعبة الحديد باتحاد الغرف الصناعية وصاحب المصنع السوداني الماليزي للحديد، عاطف عبد القادر، عن عودة العمل بالمصنع من داخل الخرطوم بعد توقف دام لأكثر من عامين.

وقال عبد القادر لـ(السوداني): “نتوقع بدء الإنتاج رسمياً خلال شهر واحد فقط”.

وطالب كافة أصحاب المصانع ورجال الأعمال بالعودة إلى الخرطوم وبدء الإنتاج، وعدم الالتفات إلى الماضي، لبناء السودان من جديد، ورهن ذلك بتسريع العودة والبدء في عمليات الإعمار.

وأضاف عاطف أنّ البلاد حالياً في حاجة ماسّـة إلى دخول المصانع في عجلة الإنتاج، مؤكداً أن الصناعة تحل مشكلة البطالة، منوهاً إلى أنّ قطاع التصنيع يسهم بنسبة كبيرة في تقليل فاتورة الاستيراد من الخارج.

ودعا عاطف، رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء للعمل على تهيئة البيئة المناسبة للصناعة للنهوض بالبلاد.

كما أعرب عن أمله في صدور قرار بإعفاء كل مدخلات المصانع ودعمها للعودة مجدداً، وتيسير التمويل من البنوك التجارية للمصانع، خاصة التي لا تستطيع العودة بسهولة.

ولفت إلى أن البنى التحتية لبعض المصانع لم تتضرر كثيراً، ويمكن عودتها بشكل سريع.

ومضى قائلاً: “الكثير من الدول نهضت بدعم قطاع المصانع، ما يتطلب زيادة الاهتمام بهذا القطاع”.

ونوّه إلى انطلاقة العمل في مصانع مجموعة الحاج معاوية البرير بالخرطوم خلال الفترة الماضية.