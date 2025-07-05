انفجار مخزن للألعاب النارية والأدوات المكتبية بأم درمان ووفاة شخصين وإصابة ٥ آخرين

الخرطوم: السوداني

شَـبّ حريقٌ فجر اليوم في مخزن للألعاب النارية والأدوات المكتبية بالثورة الحارة الرابعة محلية كرري وأحدث انفجارات بسبب الألعاب النارية.

ووقف والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة اليوم، على الحادثة وهرعت قوات الدفاع المدني عبر وحدة التدخل السريع لإخماد الحريق الذي تسبّب في استشهاد أحد أفراد الدفاع المدني وامرأة وخمسة جرحى من المدنيين والدفاع المدني وقد تم إسعافهم لمستشفى النو لتلقي العلاج.

وأوضح اللواء د. المطري أحمد مدير الدفاع المدني بولاية الخرطوم بأنّ الحريق استمر لثلاث ساعات في شقة سكنية تحتوي على أدوات مكتبية وألعاب نارية تم تخزينها قبل يومين دون علم سلطات الدفاع المدني والجيران.

و سيطرت القوات على الحريق في وقت وجيز وأرسل اللواء المطري رسالة للمواطنين بالأحياء بعدم السماح لعمليات التخزين داخل الأحياء إلا بعلم السلطات المختصة، وقال مثل هذه الظاهرة تمثل خطراً يهدد حياة المواطنين الأبرياء.