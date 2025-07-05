صحة الخرطوم: نقل ودفن (3800) جثة بواسطة هيئة الطب العدلي منذ اندلاع الحرب

الخرطوم: السوداني

قالت وزارة الصحة ولاية الخرطوم، إن هيئة الطب العدلي هي الجهة الوحيدة المنوط بها تلقي البلاغات عن تواجد الجثث بولاية الخرطوم، فضلاً عن مسؤوليتها وولايتها على كافة المشارح بالولاية، مؤكدة أن هيئة الطب العدلي تولت أمر نقل الجثث طوال فترة الحرب من أي منطقة يتم تطهيرها من تواجد المليشيا المتمردة بولاية الخرطوم ودفنها في المقابر الخاصة بدفن الموتى.

ونفت الوزارة في تعميم صحفي اليوم، تلقي هيئة الطب العدلي بلاغاً لنقل جثمان بضاحية الدوحة بأم درمان والذي تناقلت وقائعه الوسائط الإلكترونية، حيث زعمت الوسائط أن تكلفة نقل الجثمان بمقابل قدره (4) ملايين جنيه، مشددة على أن محلية أم درمان لديها لجنةٌ مُختصةٌ لنقل الجثامين ودفنها بقيادة الطب العدلي وتتم الإجراءات مجاناً ودون مقابل مادي.

وأعلن د. هشام زين العابدين رئيس هيئة الطب العدلي ولاية الخرطوم، عن نقل أتيام هيئة الطب العدلي بالتعاون مع الشركاء لـ(3800) جثة وتولي أمر دفنها بالمقابر المختلفة خلال فترة الحرب وإبان إعلان الخرطوم خالية من المليشيا المتمردة، وبعدما تلقت بلاغات بتواجد جثث في المنازل وداخل الميادين بالأحياء السكنية وفي المؤسسات الصحية والوزارات والجامعات.

وكشف رئيس هيئة الطب العدلي، عن لجنة تم تشكيلها في وقت سابق يشارك فيها الطب العدلي والمدير التنفيذي لمحلية أم درمان والجهات الأمنية المختلفة وتعمل على حصر المقابر بكافة أحياء أم درمان القديمة.

وأوضح أن المجلس الاستشاري ليس لديه أوامر على هيئة الطب العدلي، كما أنه ليس بالجهة التنفيذية ولا يتبع لولاية الخرطوم.