صناع الإعلام في مصر يكرمون المهندس عبد الرحيم سليمان تقديرًا لعطائه المهني في صناعة الإعلام

برعاية وحضور الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة المفكر والكاتب الصحفي أحمد المسلماني، يقيم الاتحاد العام للمنتجين العرب برئاسة د. إبراهيم أبو ذكري، بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامي برئاسة د. عبد الفتاح الجبالي، حفلًا تكريميًا خاصًا على شرف المهندس السوداني عبد الرحيم سليمان، المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية، تقديرًا لمسيرته المهنية المتميزة ومواقفه الإيجابية على المستويين الإنساني والمهني، إلى جانب وفائه الدائم وتعاونه المستمر مع كوادر الإعلام والمبدعين في جمهورية مصر العربية التي يعتبرها وطنه الثاني.

يُقام الحفل مساء يوم الإثنين الموافق 14 يوليو 2025 بفندق موفنبيك، بحضور نخبة من الشخصيات الإعلامية والفنية والدبلوماسية، وممثلين عن الهيئات العربية والدولية العاملة في مجال الإعلام. كما يُعد الحدث جزءًا من جهود توثيق العلاقات المصرية السودانية في بُعدها الثقافي والإعلامي، التي طالما حرص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال د. إبراهيم أبو ذكري: “نُكرم اليوم رجلًا قدم للإعلام العربي الكثير من الجهد والرؤية، وكان دائم الانحياز للكوادر المخلصة، خاصة في مصر التي تعامل معها كجزء من ضميره المهني والإنساني. عبد الرحيم سليمان ليس فقط مديرًا عامًا، بل رمزًا للعروبة والتعاون والتكامل الإعلامي.”

ويتضمن الحفل كلمات تقدير من عدد من المسؤولين الإعلاميين من الدول العربية، وفقرات توثيقية لمسيرة المهندس سليمان، إضافة إلى درعي تكريم خاصين من مدينة الإنتاج الإعلامي والاتحاد العام للمنتجين العرب، وعدد من الهدايا الرمزية التي تعكس التقدير والوفاء لشخصه ومكانته.

ويأتي هذا التكريم تفعيلاً للبروتوكول الذي تم التوقيع عليه بين الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والاتحاد العام للمنتجين العرب، لتسليط الضوء على النماذج الملهمة في العمل الإعلامي العربي المشترك، والتأكيد على دور القادة المهنيين في دعم التعاون بين الشعوب، والدفاع عن حرية الإعلام، وتحقيق التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في مجال صناعة الإعلام المستدامة.