المخابرات والشرطة يوقفان شبكة عالمية متعاونة مع مليشيا الدعم السريع تنشط في تجارة وترويج وتهريب المخدرات

الخرطوم: السوداني

تمكن جهاز المخابرات العامة السوداني وشرطة مكافحة المخدرات من توقيف شبكة عالمية في ولاية الخرطوم، جنوب منطقة صالحة قرية (أم ويكحة)، تنشط بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع الإرهابية في ترويج وتهريب وتجارة المخدرات.

وقال جهاز المخابرات العامة في بيان له: “أسفرت العملية عن ضبط 53,500 حبة ترامادول، و19 جوال بنقو، وعربة لاندكروزر موديل 2004، وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 720 مليون جنيه سوداني”.

وأوضح أن هذه العملية تأتي في إطار جهوده المتواصلة لحماية المجتمع والشباب ومحاربة مليشيا الدعم السريع الإرهابية ومكافحة شبكات التهريب العابرة للحدود.

كما تم تحويل كافة المضبوطات والمتهمين إلى النيابة المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية وفقًا للقانون.

وأكد جهاز المخابرات العامة أن هذه العملية تأتي ضمن سلسلة من الجهود الرامية لمكافحة تجارة وتهريب المخدرات وحماية الشباب من خطرها، ومحاربة مليشيا الدعم السريع الإرهابية التي تستهدف الشباب في السودان والدول المجاورة في نشاطها في تجارة وتهريب المخدرات.

وجدد جهاز المخابرات التزامه بملاحقة كافة الشبكات الإجرامية التي تسعى للنيل من الشباب السوداني ودول الجوار، والعمل جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الأخرى لتعزيز الأمن القومي وحماية المجتمع والشباب.