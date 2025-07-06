المجلس القومي للأدوية والسُّموم يباشر مهامه من الخرطوم

الخرطوم: الطيب علي

دشّن المجلس القومي للأدوية والسُّموم، المقر المؤقت للأمانة العامة من داخل مقر وزارة الصحة الاتحادية بولاية الخرطوم، شارع النيل، إيذاناً ببدء مباشرة أعماله من العاصمة الخرطوم.

وأكد الأمين العام للمجلس، د. علي بابكر، أن المجلس بدأ فعلياً أداء مهامه من الخرطوم، وذلك من خلال القيام بزيارات ميدانية لعدد من المصانع بهدف التأكد من جاهزيتها لاستعادة الإنتاج، لافتًا إلى وجود مصنعين للأدوية هما مصنع الأدوية العامة ومصنع الصناعات الكيميائية سيصبحان جاهزين للإنتاج خلال الشهر الجاري.

وأشار إلى استمرار إجراءات التخليص والاستيراد من مدن بورتسودان ودنقلا وحلفا وعطبرة.

وأوضح د. بابكر أنّ جهوداً حثيثة تُبذل لاستعادة القدرات التحليلية، عبر صيانة وتشغيل المختبر الوطني للرقابة والبحوث الدوائية، بمقر مبنى الإمدادات الطبية، مع العمل على توفير مستلزمات التحليل والطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المختبر خلال فترة لا تتجاوز الأشهر الثلاثة.

مشيراً إلى وجود مساعٍ لتوفير مقر للمجلس بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، إمّـا عبر توفير مقر دائم للمجلس أو صيانة وتجهيز المقر السابق خلال ثلاثة أشهر.