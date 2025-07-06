طائرة سودانير تصل بورتسودان قادمة من مسقط تقل العائدين إلى أرض الوطن

بورتسودان: السوداني

هبطت ظهر اليوم الأحد، بمطار بورتسودان الدولي طائرة الخطوط الجوية السودانية (سودانير) قادمة من مطار مسقط الدولي، في مشهد إنساني ووطني مؤثر، على متنها عشرات المواطنين السودانيين العائدين إلى أرض الوطن، وذلك في إطار مبادرة العودة الطوعية التي أطلقتها الشركة بالتنسيق مع لجنة مبادرة العودة الطوعية الشعبية للسودانيين بمسقط.

وقد شهدت الرحلة تخصيص 10 مقاعد مجانية للحالات الإنسانية والخاصة، بالإضافة إلى عروض مخفضة شملت 50 مقعدًا بسعر 100 ريال عُماني، و30 مقعدًا بسعر 120 ريالًا، و50 مقعدًا بسعر 150 ريالًا عُمانياً، تعبيرًا عن التزام سودانير بمسؤوليتها الوطنية في ظل الظروف الاقتصادية والإنسانية الراهنة.

وأكدت سودانير أن هذه الرحلة الاستثنائية تأتي تعزيزًا لدور الناقل الوطني في خدمة أبناء السودان بالخارج، وتقديم الدعم اللازم لهم للعودة الآمنة والميسّرة إلى الوطن.