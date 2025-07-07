تنفيذ 80% من مشروع عروس السياحي بدعم كويتي

بورتسـودان: السـوداني

قالت عضو مجلس السيادة الانتقالي د. نوارة أبو محمد، إنّ دولة الكويت ظلت داعماً أساسياً للسودان والشعب السوداني في المحافل الإقليمية والدولية، بجانب جهودها في معالجة آثار الحرب الإنسانية.

وأضافت في لقائها بسفير دولة الكويت بالسودان، السفير د. فهد الظفيري، أنه في الوقت الذي حصرت فيه معظم الدول جهودها في السودان على تقديم المساعدات الإنسانية، تميّزت دولة الكويت بالدخول في استثمارات وتجاوزت مرحلة المساعدات الإنسانية إلى دفع وتشجيع الاستثمار.

وأكدت نوارة، حرص الحكومة على توفير البيئة الجاذبة للاستثمار وتطوير القطاعات الاقتصادية كافة، وامتدحت شراكة الشركة الكويتية للاستثمار وشركة عقارات الكويت مع ولاية البحر الأحمر من خلال مشروع منتجع عروس السياحي الذي يُعد واحداً من مشروعات ترقية قطاع السياحة في السودان.

من جانبه، قال سفير دولة الكويت لدى السودان د. فهد الظفيري، إن لقاءه بعضو مجلس السيادة أعطى انطباعاً جيداً بمدى الأمان والتشجيع على جذب مزيدٍ من الاستثمارات ورأس المال الكويتي عبر القطاع الخاص إلى السودان عامة وولايات الشرق على وجه الخصوص، من أجل إقامة المشاريع الاستثمارية والتنموية تأكيداً لدور الكويت التنموي والإنساني.

ووصف السفير الكويتي، منتجع عروس بالمشروع الحيوي، ونوه إلى أن الشركة الكويتية ومن خلال الشراكة مع ولاية البحر الأحمر تتكفّل بتنفيذ 80% من المشروع من خلال إقامة البنية التحتية والتي تتمثل في فندق سياحي ومنطقة سكنية ومشاريع الطاقة بهدف جذب السياحة إلى بورتسودان.

إلى ذلك، امتدح والي البحر الأحمر، الفريق الركن مصطفى محمد نور، اهتمام ومتابعة عضو مجلس السيادة الانتقالي د. نوارة بمشروعات التنمية والخدمات بالولاية، موضحاً أنّ مشروع عروس يقوم على عقد شراكة بين الولاية وشركة العقارات الكويتية، مما سيسهم في تطوير المنطقة ويزيد من فرص الجذب السياحي بالولاية.