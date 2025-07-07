العلماء يعتقدون أنهم اكتشفوا كوكبًا قابلًا للحياة على بُعد 34 سنة ضوئية من الأرض

اكتشف تلسكوب جيمس ويب، اكتشافًا مذهلًا آخر، يتمثل في كوكب ضخم قد يكون قادرًا على دعم الحياة، وفق ما أعلنته عدة وكالات فضائية.

وقد رصد علماء الفلك “دليلًا قويًا” على وجود كوكب يُسمى TWA 7b، تبلغ كتلته نحو 100 ضعف كتلة الأرض، ويدور حول نجم قزم أحمر شاب يُدعى TWA 7 أو CE Antilae، على بُعد 34 سنة ضوئية من الأرض.

وتشير التحليلات الأولية – بحسب شبكة ABC الأميركية – إلى أن الجسم المُكتشف قد يكون كوكبًا فتيًا وباردًا نسبيًا، تبلغ حرارته حوالي 120 درجة فهرنهايت (حوالي 49 درجة مئوية)، بحسب ناسا، ويقول العلماء إنّ الحياة يمكن أن تنمو وتتكاثر في درجات حرارة تتراوح بين 5 درجات فهرنهايت (نحو -15 درجة مئوية) و251 درجة فهرنهايت (نحو 122 درجة مئوية).

وقد لاحظ فريق دولي من علماء الفلك مصدرًا باهتًا للأشعة تحت الحمراء في قرص من الحطام يحيط بالنجم، يقع على مسافة تعادل 50 ضعف المسافة بين الأرض والشمس، بحسب ناسا. واستخدم الفريق أداة الأشعة تحت الحمراء المتوسطة في التلسكوب لحجب وهج النجم المُضيء وكشف الأجسام الباهتة القريبة، وهي تقنية تُعرف باسم “التصوير عالي التباين”، تُتيح لعلماء الفلك رصد الكواكب مباشرةً، والتي عادةً ما تضيع وسط الضوء الساطع للنجم.

وذكرت وكالة الفضاء أن هذا الاكتشاف يتطابق مع الموقع المتوقع للكوكب، ويُفسر السمات الأساسية للكواكب المرصودة في قرص الحطام. ويقع مصدر الأشعة تحت الحمراء داخل ثلاث حلقات من الغبار تُحيط بالنجم TWA 7.

ويُعتبر قرص الحطام هذا واحدًا من أصغر الأقراص الحطامية سنًا المكتشفة حتى الآن، بحسب دراسة نُشرت الأسبوع الماضي في مجلة Nature العلمية.

وقالت آن-ماري لاغرانج، الباحثة في مرصد باريس PSL وجامعة غرونوبل ألب في فرنسا، والمؤلفة الرئيسية للدراسة: “تكشف ملاحظاتنا عن مرشح قوي لكوكب يقوم بتشكيل بنية قرص الحطام حول TWA 7، وموقعه هو بالضبط، حيث توقّعنا أن نجد كوكبًا بهذه الكتلة”. وأضافت ماثيلد مالين، المؤلفة المشاركة في الدراسة وزميلة باحثة في جامعة جونز هوبكنز ومعهد علوم تلسكوب الفضاء في بالتيمور: “هذا الاكتشاف خطوة مثيرة إلى الأمام في فهمنا للأنظمة الكوكبية.”