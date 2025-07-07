الحكم بالإعدام لمتعاون مع المليشيا في الأبيض

الأبيض: السوداني

قضت محكمة جنايات الأبيض العامة بشمال كردفان، برئاسة قاضي المحكمة العامة السر محمد أحمد، بالإعدام “تعزيرًا” في مواجهة المتهم (م. ف. أ. م).

ودانت المحكمة المتهم في الدعوى الجنائية رقم “875-2025” تحت المواد 50/51/65/186 من القانون الجنائي لسنة 1991 المعدل 2020، بتهم تقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، والتعاون مع منظمات وجماعات الإجرام والإرهاب، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم الخاصة بالحرب.

ومثل الاتهام وكيل ثاني النيابة أميرة عبد الرحيم خليل، بحضور محامي الدفاع.