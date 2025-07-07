200 مليون يوان منحة من الصين للسودان

الخرطوم: السوداني

تم اليوم بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي التوقيع على اتفاقية منحة بمبلغ 210 مليون يوان من جمهورية الصين الشعبية للسودان.

ووقع عن حكومة السودان د. محمد بشار وكيل التخطيط بالوزارة ؛ فيما وقع عن حكومة الصين تشانغ شيانغهوا القائم بالأعمال السفارة الصينية بالسودان.

وأوضح د. بشار أن توقيع الإتفاقية يأتي في سياق تنفيذ مخرجات مشاركة رئيس مجلس السيادة في أعمال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي التي انعقدت ببكين سبتمبر 2024م.

واوضح إن المنحة سيتم توظيفها لقطاع الخدمات الأساسية متمثلة في الصحة، المياه والتعليم بإعتبارها أولويات المرحلة الراهنة. مشيداً بجهود الصين المتواصلة لدعم التنمية في السودان.

من جهته أوضح القائم بالأعمال الصيني أن المنحة خطوة تنفيذية لآلية مشتركة بين البلدين تم تشكيلها مسبقاً للتنسيق والمتابعة في تنفيذ مخرجات قمة بكين وتنفيذ المنحة المخصصة للسودان بموجب إعلان الرئيس الصيني خلال القمة .

وأشار الى استمرار عمل الآلية والسعي لوضع خطة تفصيلية لإحتياجات السودان وأولوياته، مؤكداً إهتمام الصين بتفعيل وتعميق علاقات التعاون الاقتصادي مع السودان والمشاركة في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار وفق الأولويات المطلوبة.