الصحة العالمية تسلم الصحة بسنار معينات للمستشفيات ومراكز التغذية

الخرطوم: السوداني

استلم وزير الصحة والتنمية الاجتماعية المكلف بولاية سنار د. إبراهيم العوض أحمد، معينات طبية للمستشفيات ومراكز التغذية بالولاية بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وثمّن الوزير دور منظمة الصحة العالمية ودعمها للنظام الصحي بولاية سنار داعياً لمزيد من التدخلات.

من جهتها، أكدت مدير الإدارة العامة للرعاية الصحية الأساسية، فاطمة محمد عبد الحليم، إنّ المعينات التي تم استلامها تعد إضافة لمراكز التغذية، مشيدة بما تقدمه منظمة الصحة العالمية من تدخلات في النظام الصحي أسهمت في التعافي الماثل الآن.

من جهته، أوضح مصطفى محمد عيسى منسق منظمة الصحة العالمية بسنار أن المعينات تشمل أسِرّة وأجهزة ومعدات ومراتب طبية وعددا من المعينات الأخرى، مؤكداً أنها جاءت بعد زيارات إشرافية حددت حاجة مراكز المعالجة لهذه المعينات.