الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر يؤكد السيطرة على حريق سنترال رمسيس، وجارٍ إجراء عمليات التبريد اللازمة

القاهرة: السوداني

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر السيطرة على حريق سنترال رمسيس في العاصمة القاهرة، وجارٍ إجراء عمليات التبريد اللازمة. وفي الوقت نفسه، تم نقل حركة الإنترنت الثابت بالكامل إلى مركز الحركة التبادلي بسنترال الروضة.

وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إن خدمات الإنترنت الثابت وخدمات المحمول (صوت ونقل بيانات) تأثرت نسبيًا لدى شركات المحمول الثلاث نتيجة تعطل بعض دوائر الربط بسبب الحريق، وجارٍ التنسيق بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول لاستعادة دوائر الربط المتأثرة واستبدالها باتجاهات أخرى في باقي سنترالات المصرية للاتصالات.

وأضاف أن جميع خدمات الطوارئ تعمل بشكل جيد، وأن تأثير الحريق محدود على الخدمات، كما تم توفير أرقام اتصال بديلة للأماكن المتأثرة.

وأشار إلى وجود تأثير بسيط على خدمات التليفون الأرضي والمحمول في محيط منطقة سنترال رمسيس، وستعود الخدمة بشكل تدريجي.

وتقدم “القومي للاتصالات” بالاعتذار لتأثر بعض الخدمات، مؤكداً قيامه بتعويض العملاء المتضررين طبقًا للوائح التنظيمية.