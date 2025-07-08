شرطة ولاية الجزيرة تكشف غُموض مقتل صيدلي بمنطقة العزيبة

شرق الجزيرة: الطيب علي

تمكّنت شرطة ولاية الجزيرة من كشف غُموص مقتل صيدلي يبلغ من العمر 30 عاماً بعد محاولة الجناة الهرب من مكان ارتكاب الجريمة بمنطقة العزيبة شرقي الجزيرة.

وتعود خلفية البلاغ وفقاً للعميد شرطة/ مبارك أبكر مدير دائرة الجنايات في تصريحه للمكتب الصحفي للشرطة بتلقي قسم الشرطة لبلاغ يفيد بمقتل المواطن (ع. أ. ع) ثلاثيني صيدلي، لتشرع شرطة المحلية بالتنسيق مع المباحث في جمع المعلومات وملاحقة الجناة وبإشراف مباشر من العميد شرطة/ يوسف العوض عبد الرحمن مدير شرطة الولاية المكلف، وتمكّنت من الحصول على معلومات دقيقة كانت أول خيوط كشف غُموض الحادث ووضعت خطة محكمة أسفرت عن ضبط المتهم (ح. أ. ح) والمتهم الثاني (ن. ا. ح) بمنطقة العزازي بمحلية 24 القرشي لتسدل الشرطة الستار عن أكثر البلاغات غُموضاً والذي أثار الرأي العام.

وأضاف العميد أبكر باتخاذ الشرطة كافة الإجراءات القانونية والفنية وتحريز جميع الأدلة ومتعلقات البلاغ وإخضاع المتهمين الاثنين للتحري للكشف عن دوافع الجريمة وتقديمهما للعدالة.