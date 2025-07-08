وزارة الري تنبه وتُحذِّر

متابعات ـ السوداني

أعلنت وزارة الري والموارد المائية السودانية، عن فتح أبواب خزانات مجمع أعالي عطبرة وسيتيت، وخزان خشم القربة بشكل تدريجي، لتمرير مياه الفيضانات القادمة من المرتفعات الإثيوبية.

وناشد المدير العام لإدارة الخزانات بوزارة الري والموارد المائية المهندس معتصم العوض، المواطنين القاطنين خلف مجمع أعالي عطبرة وسيتيت وخزان خشم القربة، بأخذ الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وعزت إدارة الخزانات، تنبيه المُواطنين نتيجةً لارتفاع مناسيب النهر خلف تلك الخزانات حتى مدينة عطبرة.