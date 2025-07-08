قيمتها 20 مليون دولار.. جزءٌ من خراب المليشيا لمستودعات الجزيرة

متابعات ـ السوداني

كشفت الإدارة العامة للتجارة ونقطة الجزيرة التجارية، عن نهب وتدمير وإحراق 24 مستودعاً تتبع لحكومة ولاية الجزيرة بواسطة ما أسمتها مليشيا أسرة آل دقلو المتمردة.

وأوضحت أن المستودعات تحتوي على بضائع وسلع تتبع لوزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية.

شملت المستودعات، مخزوناً من سلعة السكر ومصنعاً لبنجر السكر، إضافةً لسلع وبضائع تتبع لعدد من الشركات والأفراد بكلفة تتجاوز 20 مليون دولار.

وقال مدير الإدارة العامة للتجارة بولاية الجزيرة بحسب “سونا”، إنهم بدأوا في إعادة إعمار وتأهيل وصيانة وتأمين المستودعات وذلك لتعزيز الجهود المبذولة لتوفير احتياجات الولاية من السلع الاستراتيجية التي تم تأمينها عبر اللجنة العليا للطوارئ الإَاقتصادية لضمان انسياب السلع الاستراتيجية والوقود.