تقليل ساعات قطوعات الكهرباء في الخرطوم

الخرطوم: السوداني

أكملت إدارات الكهرباء المختلفة، إعادة تأهيل العديد من المحطات التحويلية والخطوط الناقلة والتي ستسهم في تقليل قطوعات الكهرباء اعتباراً من اليوم.

بدوره، أثنى والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، على الجهود التي بذلتها إدارات الكهرباء المختلفة لتأهيل المحطات، وقال الوالي لدى زيارته المحطات التحويلية، إنّ هذه الخطوة ستسهم في استقرار خدمات المياه والصحة وستقلل معاناة المواطن.

ودعا الوالي، إدارة الكهرباء مضاعفة جهودها لإدخال الكهرباء لمناطق الخرطوم وبحري وشرق النيل.

إلى ذلك، أكد مهندسو الكهرباء أنهم سينتقلون فوراً لمواقع أخرى لمواصلة الصيانة وتوصيل الكهرباء لبقية مناطق الولاية.