كامل إدريس يلتقي وفد حزب الأمة القومي ويؤكد أهمية التشاور مع القوى السياسية

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، أهمية التشاور وتبادل النصح مع القوى السياسية من أجل تحقيق الاستقرار السياسي والمجتمعي والمعيشي، مجددًا وقوف حكومة الأمل المدنية إلى جانب المواطن واحتياجاته، وأنها ستكون خادمة للشعب.

وعقد كامل إدريس بقاعة مجلس الوزراء بمدينة بورتسودان، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مؤسسة الرئاسة بحزب الأمة القومي بقيادة د. محمد عبد الله الدومة الرئيس المكلف للحزب، بحضور رؤساء الحزب بالولايات والمكاتب الفئوية التي تضم المرأة، الشباب، المهنيين والمستنفرين في صفوف المقاومة الشعبية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حكومة الأمل هي حكومة مشروعات لفترة محددة، تهتم بأمن المواطن ومعاش الناس، مرحبًا بمبادرة حزب الأمة القومي لتوحيد الصف الوطني.

وناقش الاجتماع رؤية الحزب في كيفية تحقيق الاستقرار خلال الفترة الانتقالية من خلال دعم القوات المسلحة لتحقيق الانتصار، وإسناد حكومة الأمل لإنجاح مشاريع وخُطط الفترة الانتقالية.

وأكد المتحدثون عن الحزب خلال اللقاء، ضرورة تعزيز العمل المشترك وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة الشعب، مبينين أنّ البلاد بحاجة إلى مشروع وطني جامع يوحد القوى السياسية، مُعبِّرين عن دعمهم لمؤسسات الدولة الوطنية.

وأكّـد اللقاء أنّ مستقبل البلاد يبنى عبر التوافق والعدالة والشراكة بين جميع أبناء الوطن.