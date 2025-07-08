رحيل السفير الأزرق.. والخارجية تصفه بالمهني والمتفاني

متابعات ـ السوداني

نعي وكيل وزارة الخارجية السودانية المكلف، والعاملون بديوان الوزارة والسفارات بالخارج، وكيل وزارة الخارجية الأسبق

السفير عبد الله حمد الأزرق

الذي وافته المنية صباح اليوم الثلاثاء الثامن من يوليو الجاري بمدينة القاهرة.

وعمل الأزرق في ديوان الوزارة والبعثات وتولى منصب وكيل الوزارة وسفير السودان في كل من المملكة المتحدة وإيرلندا، وعمل دبلوماسياً في عدد من سفارات السودان بالخارج من بينها واشنطن، بكين، نيروبي والرياض.

وقالت الخارجية، إن الفقيد تميز بمهنيته العالية والإخلاص والتفاني وكان له الكثير من الإسهامات والمبادرات في خدمة البلاد. كما اتصف بأخلاقه الرفيعة وطيب معشره وحرصه على التواصل الاجتماعي مع جميع أفراد أسرة وزارة الخارجية.