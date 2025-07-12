الجيش يستعيد مناطق استراتيجية في الفاشر ويكبد المليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

متابعات: السوداني

قال المراسل الصحفي، معمر إبراهيم، المقيم بمدينة الفاشر، إنّ قوات الجيش السوداني، بما في ذلك “الفرقة السادسة مشاة، قوات العمل الخاص، الاحتياطي المركزي، الفرقة 16 مشاة وفصائل أخرى”، نفذت عند الساعة الثالثة من فجر اليوم عملية نوعية ناجحة استعادوا فيها موقع الاحتياطي المركزي وشالا غرب المدينة.

وجاءت العملية بعد هجوم شنته مليشيات الدعم السريع أمس على هذه المواقع، إثر انسحاب تكتيكي للجيش من المنطقة. وأسفرت العملية عن مقتل عدد كبير من عناصر المليشيا المتسللة، وتحييد 60 عنصرًا في المحور الجنوبي بينهم قائد الهجوم علي آدم عيسى الجنيدي، وفق ما أعلنته المصادر.

وشهدت المدينة صباح اليوم، هدوءًا حذرًا، مع استمرار قصف الجيش صباحًا لمواقع جنوبية بدعم من المسيرات الاستطلاعية، بينما كثفت مسيرات الدعم السريع الاستراتيجية تحليقها في سماء الفاشر.