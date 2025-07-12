إصابة وزير الصحة د. المعز بخيت إثر تعرضه لحادث

متابعات: السوداني

تعرض وزير الصحة د. المعز بخيت لحادث أدى إلى كسر في ساقه وانفصال في مفصل كاحله.

وقال د. المعز بخيت، على صفحته الرسمية بفيسبوك إنه تم تنظيم حفل تكريم ووداع كبير له في النادي السوداني بالبحرين، حضره عدد كبير جدًا من أبناء الجالية السودانية في المملكة. وقبل بدء الحفل، وبينما كان متوقفًا في أحد مواقف السيارات القريبة من مدخل النادي، تعرض لحادث مؤسف؛ إذ بمجرد نزوله من السيارة، اصطدم بعتبات أسمنتية مرتفعة وحفرة لم يلحظها بسبب الظلام، فتعثر وسقط، مما أدى إلى كسر في ساقه وانفصال في مفصل كاحله.

وأضاف: “أنا بخير رغم صعوبة الحركة والوقوف حاليًا. زرت المستشفى، وتم تقديم الإسعافات الأولية وتثبيت الكسر وإعادة المفصل إلى مكانه. وبإذن الله، سأسافر إلى لندن، التي كنت متوجهًا إليها أصلًا، لاستكمال الفحوصات وتقييم الحالة ومتابعة العلاج”.