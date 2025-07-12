من أطباء السودان في أمريكا.. بشريات لمواطني القضارف

القضارف: السوداني

بدأت اليوم بمستشفى القضارف التعليمي، عمليات جراحة “المخ والأعصاب”، وذلك في إطار مخيم جراحة المخ والأعصاب الذي تنفذه وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية القضارف بالتعاون مع منظمة تجمع الأطباء السودانيين بالولايات المتحدة الأمريكية (سابا)، بعد وصول الفريق الطبي المختص إلى الولاية.

وأكدت منسق البعثات الطبية بتجمع الأطباء السودانيين في الولايات المتحدة د. أسماء الإمام، أن هذا المخيم يأتي ضمن برنامج البعثات الطبية الطارئة التي تنظمها المنظمة استجابةً لحوجة الولاية الملحة لتخصص جراحة المخ والأعصاب.

وأوضحت أن المخيم استقبل حتى الآن نحو 200 حالة مرضية، تقرر إجراء تدخلات جراحية لـ20 مريضاً منهم بعد استيفاء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأشارت د. أسماء إلى أن المرحلة الأولى من المخيم تمتد لمدة خمسة أيام وتشمل إلى جانب العمليات الجراحية، محاضرات علمية وتدريباً للكوادر الطبية العاملة بالمستشفى، مؤكدةً التزام المنظمة بمواصلة البعثات وتعزيز التواصل مع ولاية القضارف من أجل توطين هذا التخصص مستقبلاً.

من جانبه، أوضح د. عبد الباسط الأمين، المدير العام لمستشفى القضارف التعليمي، أن المخيم يمثل انطلاقة عملية نحو إنشاء وحدة متخصصة لجراحة المخ والأعصاب بالمستشفى، مشيراً إلى أن هذه الوثبة الأولى ستتبعها وثبات متقدمة حتى يتم تأسيس وحدة علاجية متكاملة بالمستشفى.

وأضاف أنّ التحضيرات للمخيم سارت بصورة منظمة، شملت استقبال الحالات المرضية بمجمع العيادات المحولة، وتحديد التدخلات للعمليات، إلى جانب توفير كافة المعينات الطبية اللازمة، معبراً عن شكره للفريق الطبي الزائر ولقاءاته المثمرة مع الكوادر المحلية.