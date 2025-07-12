صاغة وتجار الذهب يطلقون حملة لإعمار مجمع الذهب المركزي بالخرطوم وخسائر بملايين الدولارات

الخرطوم: الطيب علي

أطلق صاغة وتجار الذهب، حملة كبرى لنظافة وتأهيل مجمع الذهب المركزي بالخرطوم تمهيداً لعودته للعمل قريباً، في وقت قُدرت فيه خسائر المجمع بمئات الملايين من الدولارات.

وقال شيخ الصاغة محمد تبيدي؛ لصحيفة (السوداني)، إنهم أطلقوا اليوم السبت، ضربة البداية للعمل في نظافة وتأهيل المجمع لإزالة كافة آثار الحرب، مشيراً إلى أنّ المجمع تعرض لعمليات تخريب ونهب كبيرة.

وكشف عن تعرض نحو 700 محل تجاري لعمليات التخريب والنهب إبان فترة وجود مليشيا الدعم السريع المتمردة في الخرطوم.

ولفت إلى أن خسائر تجار الذهب تقدر بمئات الملايين من الدولارات ولم تكتمل عمليات الحصر حتى الآن.

وأعرب عن أمله في إكمال نظافة وتأهيل عمارة الذهب في أسرع وقت والعودة للعمل مجدداً.