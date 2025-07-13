حملات تفتيشية في أسواق محلية بربر وجمارك العبيدية وإتلاف 5 أطنان من السلع منتهية الصلاحية

عطبرة: بثينة دهب

نفذت لجنة شؤون المستهلك بولاية نهر النيل حملات تفتيشية في أسواق محلية بربر وجمارك العبيدية، أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات في السلع الاستهلاكية واللحوم الحمراء والبيضاء والمشروبات الغازية، وإتلاف 5 أطنان من تلك السلع منتهية الصلاحية.

وحضر الحملة المدير التنفيذي لمحلية بربر، حسن إبراهيم، ورئيس اللجنة العليا لشؤون المستهلك، أبوبكر محمد الأمين.

يُذكر أن لجنة شؤون المستهلك تم تشكيلها بقرار من وزيرة المالية بولاية نهر النيل، أميرة أحمد حسن، وستواصل اللجنة حملاتها في جميع محليات الولاية.