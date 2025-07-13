الجيش والمشتركة يُفشلان مُخطّط المليشيا ويستردان أم صميمة

متابعات ـ السوداني

قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، إنّ القوات المشتركة والجيش السوداني، تمكنا من استرداد قرية أم صميمة ـ غربي السودان من مليشيا الدعم السريع.

وأضاف مناوي في تدوينة له على منصة فيس بوك: “نبارك لشعبنا العظيم بعودة محلية أم صميمة إلى حضن الوطن”.

وسيطرت مليشيا الدعم السريع، اليوم على منطقة أم صميمة غربي مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، حيث تسعى لتعزيز مواقعها في القرى التي تنتشر حول مدينة الأبيض ـ شمال كردفان بهدف قطع الإمدادات عنها في محاولة لإسقاطها.

وشنّت المليشيا خلال اليومين الماضيين، هجوماً على عدد من القرى وقتلت العشرات من مواطنيها.