الإعدام والسجن على متعاونين مع المليشيا بالأبيض

الخرطوم: السوداني

قضت محكمة جنايات الأبيض العامة، اليوم، برئاسة مولانا السر محمد أحمد قاضي المحكمة العامة، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيراً) في مواجهة المتهم. الأول (ا. ش. ز) وحكماً بالسجن سبع سنوات مع مصادرة السلاح المعروضات في مواجهة المتهمين الثالث (أ. أ. م) والرابع (أ. إ. و) لإدانتهم بتقويض النظام الدستوري واستعمال الزي والشارات العسكرية والتعاون مع منظمات الإجرام والإرهاب واستلام المال المسروق وارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب والمادة (26) من قانون الأسلحة والذخيرة لسنة 1986 تعديل 2019، فيما برّأت المحكمة المتهم الثاني، وذلك بحضور محامي الدفاع.

وقد مثل الاتهام وكيل النيابة الأعلى مولانا سمية عثمان أحمد.