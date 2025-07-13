رئيس الوزراء ينبِّه منظمات الأمم المتحدة بالأوضاع الإنسانية الكارثية في الفاشر

بورتسودان: السوداني

نبّه رئيس الوزراء، د. كامل إدريس، منظمات الأمم المتحدة، بأن الأوضاع الإنسانية بدارفور؛ خاصة مدينة الفاشر، كارثية، وتتطلب العمل الجاد من أجل إنقاذ العديد من الأرواح، ووقف معاناة المواطنين.

وشدد كامل إدريس لدى لقائه بمكتبه بمدينة بورتسودان اليوم، وفداً انسانيًا برئاسة مستر لوكا ريندا، المنسق المقيم للشؤون الإنسانية، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على ضرورة تنسيق الجهود بين الحكومة والمنظمات الدولية لتلافي سوء الأحوال الإنسانية بمدينة الفاشر، وبقية المناطق بولاية شمال دارفور.

وقال لوكا ريندا في تصريحات صحفية، إن اللقاء ناقش كيفية معالجة الأوضاع الإنسانية في الفاشر ووقف معاناة المواطنين بولاية شمال دارفور وبقية المناطق بإقليم دارفور، مشيرًا إلى تعاون الحكومة بشأن إيصال المساعدات الإنسانية وتسهيل مهام المنظمات الدولية.

وأضاف أن الوفد اطلع رئيس الوزراء على خطط المنظمة لوقف معاناة المواطنين وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية بالفاشر، مؤكدًا استمرار المنظمة في القيام بواجبها الإنساني تجاه المواطنين في دارفور.

وحضر اللقاء كل من حاكم دارفور مني أركو مناوي، ووزير المالية جبريل إبراهيم، ومفوضة العون الإنساني سلوى آدم بنية.