والي نهر النيل: إمكانية الولاية قادرة على استيعاب كل الحراك الاقتصادي

عطبرة: بثينة دهب

أكد والي نهر النيل د. محمد البدوي عبد الماجد أن إمكانيات الولاية قادرة على استيعاب كل الحراك الاقتصادي، جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه وفد بنك العمال الوطني بقيادة المدير العام للبنك محمد إقبال.

ورحب البدوي بالتوسع الكبير لفروع البنك بالولاية، من جانبه، أوضح المدير العام للبنك أن الحراك الاقتصادي بالولاية حفز إدارة البنك لفتح المزيد من الفروع بمدن الولاية المختلفة.

في ذات السياق، أكدت وزيرة المالية بنهر النيل أميرة أحمد حسن، تعاونها مع البنك في ظل التحول الرقمي والتحصيل الإلكتروني.

وأشار الأمين العام لحكومة الولاية عثمان محمد عثمان ان هناك محليات واعدة في الاقتصاد بحوجة الي فرع في عمليات التمويل والتعامل الرقمي في ظل تحول الدولة الكامل للتعامل الرقمي.