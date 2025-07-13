في إطار تعزيز العلاقات الأكاديمية والثقافية بين السودان والهند: سفير السودان يزور جامعة دلهي ويبحث فرص التعاون العلمي

نيودلهي: السوداني

قام سعادة السفير د. محمد عبد الله علي التوم، سفير جمهورية السودان لدى الهند، بزيارة رسمية إلى جامعة دلهي، أحد أعرق وأكبر الجامعات في الهند، وذلك ضمن مبادرة السفارة لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي مع مؤسسات التعليم العالي الهندية.

وكان في استقبال سعادته، كل من البروفيسور يوغيش سينغ، مدير جامعة دلهي، ود. أنيل راي، عميد العلاقات الدولية، حيث جرى خلال اللقاء بحث سُـبُل تطوير التعاون الثنائي بين الجامعات السودانية ونظيراتها الهندية، خاصةً في مجالات التبادل الطلابي، وتبادل أعضاء هيئة التدريس، والبحث العلمي المشترك.

وأكد السفير خلال اللقاء، حرص السودان على تقوية علاقاته مع المؤسسات التعليمية الهندية، مشيراً إلى أهمية التعليم في نهضة الشعوب، ومستعرضاً أوجه التشابه بين السودان والهند من حيث التنوُّع الثقافي والعرقي، وغنى الموارد، واتّسَـاع المساحة الجغرافية، ومُشيداً بالتحول الاقتصادي والتقني الكبير في الهند في خلال العقود الماضية.

وفي حديثه عن الأوضاع الراهنة في السودان، أوضح السفير التوم للتحديات الكبيرة التي خلّفتها الحرب التي أشعلتها المليشيا الإرهابية ورعاتها الإقليميون، مستعرضاً جهود الحكومة السودانية في التصدي لتلك التهديدات، مؤكداً أن البلاد بدأت تدريجياً في الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار وبناء المؤسسات الوطنية.

من جانبه، رحّب مدير جامعة دلهي بالزيارة، وأعرب عن استعداد الجامعة الكامل للتعاون مع وزارة التعليم العالي السودانية من خلال السفارة، عبر توقيع مذكرات تفاهم مع الجامعات السودانية، مشيراً إلى إمكانية إطلاق برامج للتبادل الأكاديمي والبحث المشترك، وزيادة عدد الطلاب السودانيين المقبولين في مختلف مستويات التعليم الجامعي والدراسات العليا.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية التواصل المُستمر بين السفارة السودانية وجامعة دلهي، على أن يتم توقيع مذكرة مع إحدى الجامعات السودانية العريقة بما يعزز التعاون الأكاديمي والثقافي.

يُذكر أنّ جامعة دلهي، التي تأسست العام 1922، تُعد من أبرز الجامعات المركزية في الهند، وتُحظى بسُمعة أكاديمية مرموقة على المستويين المحلي والدولي، وقد وقّعت مؤخرًا مذكرة تفاهم مع جامعة ليدز البريطانية في إطار انفتاحها المتزايد على الشراكات الدولية.

وقد حضر اللقاء بجانب السفير، المستشار محمد علي فزاري.