بدء الدراسة بجامعة القرآن الكريم بأم درمان في 2 نوفمبر القادم

الخرطوم: السوداني

عقد مجلس أساتذة جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية جلسته الثانية لاجتماعه الأول للعام 2025 اليوم الأحد بمقر رئاسة الجامعة بأم درمان شارع الموردة، وقرر المجلس بدء الدراسة حضورياً في الثاني من نوفمبر 2025 بمقر الجامعة بأم درمان وإلغاء رسوم الامتحانات.

وترأس جلسة الاجتماع البروفيسور محيي الدين عبد الله حسن، وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية بالجامعة.

واعتمد الاجتماع مصفوفة العملية التعليمية للفترة من 29 يونيو حتى 2 نوفمبر 2025، والتي تحتوي على إدخال بيانات طلاب الفرقة الأولى للعام 2022 – 2023 بأجهزة برنامج النتيجة والتسجيل للطلاب الناجحين في الدور الأول لكل الكليات، وسداد متأخرات الرسوم الدراسية، والتجهيز لانعقاد الامتحانات في دورتها الثالثة للطلاب الذين لم يتمكّنوا من الجلوس للامتحانات لدورة الانعقاد الأولى والثانية في 16 أغسطس 2025. والانتهاء من أعمال التصحيح والرصد لامتحانات الدورة الأولى والثانية.

وأجاز الاجتماع تقرير لجنة مراجعة الدرجات بلائحة الامتحانات ونظام الدراسة المُجازة سلفاً، كما أجاز لائحة ترقيات أعضاء هيئة التدريس للعام 2025، والموافقة على إنشاء العمادة المركزية لخدمة المجتمع، وكذلك إجازة النظام الأساس لعمادة الدراسة عن بُعد والتعليم المفتوح للعام 2025.

وقال مدير الجامعة، البروفيسور محيي الدين عبد الله حسن، إن الجامعة حريصة على مواصلة مسيرتها الأكاديمية والإدارية من مقراتها بأم درمان – رئاسة الجامعة شارع الموردة، ومركزي الطالبات جوار بوابة عبد القيوم، ومركز الطلاب بالمدينة الجامعية بالثورة، وفروع الجامعة بالولايات.

هذا ويعقد مجلس الأساتذة اجتماعه القادم بتاريخ 29 أكتوبر 2025.