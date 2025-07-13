ضبط (51) دراجة نارية و(15) بندقية وتوقيف (14) متهماً بأم درمان

الخرطوم: السوداني

نفذت قوات الطوف المشترك بسوق صابرين، حملة منعية كبرى لمكافحة الظواهر السالبة ودك أوكار الجريمة بدوائر الاختصاص المختلفة بمحلية كرري.

وأسفرت نتائج الحملة بحسب المكتب الصحفي للشرطة، عن ضبط (51) دراجة نارية مخالفة لأمر الطوارئ رقم (3) الصادر من والي الولاية وتم اتخاذ إجراءات قانونية بشأنها بقسم شرطة الحتانة، كما تم ضبط (2) عربة صالون وتكتك وركشة بدون أوراق ثبوتية وضبط (15) بندقية كلاشنكوف و(2) طبنجة و(2) قرنيت، كما قامت الحملة بمداهمة معاقل الجريمة بشارع البرش.

وتم ضبط (14) متهماً في حالة سُكر تام تم اتخاذ إجراءات بلاغات في مواجهتهم تحت المادة (78) من القانون الجنائي وتوقيف (3) نساء يروجن للخمور البلدية، تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهن تحت المادة (79) من القانون الجنائي بقسم الإسكان الحارة 72.