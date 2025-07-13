زيادة زمن حظر التجوال بولاية شمال كردفان

الخرطوم: السوداني

أصدر وإلي ولاية شمال كردفان الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله، قرارات بتعديل حظر التجوال بالولاية ليصبح من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً بدلاً من الساعة العاشرة مساءً وحتى الخامسة صباحاً في الولاية إلا لضرورة ملحة.

وكل من يخالف أمر الطواريء يعاقب

بالغرامة مليون جنيه أو السجن مدة لا تزيد عن شهر أو العقوبتين معاً، في حالة تكرار المخالفة الغرامة ثلاثة ملايين جنيه أو السجن مدة لا تزيد عن شهرين أو العقوبتين معاً.

ووجه والي شمال كردفان، الأجهزة الأمنية والسلطات التنفيذية بمحليات الولاية والجهات ذات الصلة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الأمر.