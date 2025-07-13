تشيلسي بطلاً لكاس العالم للأندية

أجهض تشيلسي حلم باريس سان جيرمان في التتويج بخماسية تاريخية، وهزمه بثلاثية دون رد، اليوم الأحد، في نهائي كأس العالم للأندية، ليفجر الفريق اللندني مفاجأة مدوية على حساب أبطال أوروبا.

سجل كول بالمر “ثنائية” وجواو بيدرو أهداف الفريق الإنجليزي في الدقائق 22 و30 و43 من المباراة التي أقيمت على ملعب “ميتلايف” بولاية نيوجيرسي في حضور الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وضاع حلم باريس في إضافة لقب خامس لخزائنه هذا العام، وفاق على كابوس مفزع أمام منافسه الإنجليزي الذي كسر “البلوز” كل التوقعات، وحقق لقبا ثانيا بعد دوري المؤتمر الأوروبي.