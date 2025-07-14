خبير النفط د. عبد الماجد منصور أبرز المرشحين لمنصب وزير الطاقة

بورتسودان: السوداني

يبرز خبير النفط د. عبد الماجد منصور كأحد أقوى المرشحين لتولي منصب وزير الطاقة، نظرًا لخبرته الواسعة في قطاع الطاقة. عمل د. منصور في عدة شركات بترولية تابعة لوزارة النفط، مثل “أساور” و”سودابت”، وحصل على درجة الدكتوراه في إدارة الموارد البترولية والحوكمة من جامعة نوتنغهام بالمملكة المتحدة، إلى جانب ماجستير في هندسة البترول، وماجستير في إدارة الأعمال، وزمالة من مدرسة أكسفورد للحوكمة.

يمتلك د. منصور خبرة مهنية تمتد لأكثر من 25 عامًا، شغل خلالها مناصب قيادية واستشارية في مؤسسات وطنية وشركات عالمية في السودان، جنوب السودان، الإمارات، والصين.

الخبرات المهنية البارزة:

نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي – مجموعة كيروي الصينية العالمية (KERUI Group) (2024 – الآن)

(إجمالي الإيرادات السنوية: 1.5 مليار دولار أمريكي)

يقود التخطيط الاستراتيجي ومبادرات التحول الصناعي والتصنيع المحلي، ويشرف على مشاريع الشراكة مع شركات النفط الوطنية في إفريقيا والشرق الأوسط، ويقدم استشارات عالية المستوى في التوسعات الصناعية، توطين التصنيع، نقل التكنولوجيا، وتطوير الحقول النفطية (الحقول البنية والخضراء).

المدير العام – شركة أفريكون للاستشارات البترولية (2020 – 2023).

أسس شركة استشارية رائدة، قدمت حلولًا استراتيجية وتقنية متقدمة، وساعدت مؤسسات وطنية على تقييم وتطوير استثماراتها البترولية.

الرئيس التنفيذي – شركة شارف لتشغيل البترول (2018 – 2019)

قاد تطوير حقل بلوك 17، وأشرف على النقل، الإنتاج، والعمليات، مع تعزيز الأداء المالي والتشغيلي للشركة.

مدير إدارة التطوير والإنتاج – المؤسسة السودانية للنفط (2014 – 2018).

أشرف على الأصول البترولية الوطنية، وضمن توافق عمليات التطوير والإنتاج مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.

مدير تطوير الحقول – شركة ستار أويل (2013 – 2014)

قاد تخطيط وتطوير المكامن، ودمج بيانات الحفر والمكامن والإنتاج لضمان كفاءة استغلال الحقول.

مدير إدارة الأعمال – شركة سودابت (2010 – 2013)

ساهم في زيادة الحصة الوطنية من البلوكات، وقاد مشاريع وطنية لإعادة التشغيل وتنمية الكوادر البشرية، وأسس شركات وطنية، أبرزها شركة الحفر الوطنية (NUS).

مهندس مكامن أول – شركة بترو دار (2003 – 2010).

قاد دراسات النمذجة والمحاكاة للمكامن، وتحسين الإنتاج، واستئناف التشغيل في حقول جنوب السودان بعد توقف الحرب، مع خبرة تزيد عن ست سنوات في مجالات الحفر، اختبارات الآبار، وإكمالها.

مهندس بترول – المؤسسة السودانية للنفط (2001 – 2003)

عمل في تقييم المكامن، تصميم عمليات الحفر والإنتاج، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية.

المؤهلات الأكاديمية والعلمية:

دكتوراه في إدارة الموارد البترولية والحوكمة – جامعة نوتنغهام، المملكة المتحدة (2023)

عنوان الرسالة: “أثر الموارد النفطية في السودان على النمو الاقتصادي وفرص المستقبل للاستغلال الأمثل للموارد البترولية”.

ماجستير هندسة البترول – جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا (2010)

عنوان البحث: “الحقن المائي في المكامن النفطية المجزأة (المصدعة) – دراسة حالة: حقل فلوج النفطي، جنوب السودان”.

ماجستير إدارة الأعمال – جامعة العلوم الطبية والتكنولوجيا (2012)

عنوان البحث: “الدور الاستراتيجي لشركات النفط الوطنية ضمن هيكل قطاع النفط والغاز – دراسة حالة: سودابت”.

زمالة الحوكمة – مدرسة أكسفورد الحكومية (2019)

تخصص: إدارة وحوكمة النفط والغاز.

عضو في جمعيات مهنية: الجمعية العالمية لمهندسي البترول (SPE)، الجمعية السودانية للمهندسين، جمعية الجيولوجيين السودانيين.

الإنجازات الرئيسية:

قيادة استئناف إنتاج النفط في جنوب السودان (2018).

تطوير وتحديث نموذج اتفاقية تقاسم الإنتاج (EPSA) لمواكبة مستجدات قطاع النفط والغاز.

صياغة استراتيجية استغلال الغاز المصاحب – بلوك 4.

إعداد دراسات بيئية متكاملة (EIA) لبلوكات نفطية استراتيجية.

قيادة مفاوضات عقد EPSA لبلوك 2B بعائد سنوي يتجاوز 500 مليون دولار لخزينة الدولة.

قيادة مشروع بحثي حول استخدام الصمغ العربي في الاستخلاص المعزز للنفط (EOR) بالتعاون مع جامعات وطنية.

إعداد الرؤية الاستراتيجية للطاقة في السودان بعد حرب 15 أبريل 2023.

قيادة مراجعة شاملة لاستراتيجية شركة سودابت (2012).

إعداد وتقديم خطة تطوير حقل NONVILLE في فرنسا (2023).

قيادة استراتيجية تحول شركة KERUI إلى علامة صناعية عالمية في أكثر من 50 دولة (2024).

المهارات الأساسية:

التخطيط الاستراتيجي وصياغة السياسات الوطنية للطاقة.

قيادة المشاريع الفنية المعقدة متعددة الأطراف.

تطوير وإدارة الحقول والمكامن البترولية.

التحليل الفني والاقتصادي والمالي لمشاريع الطاقة.

صياغة الشراكات الدولية وهيكلة المشاريع المشتركة (JV).

تطوير الكوادر الوطنية وبناء القدرات الفنية والإدارية.

الإدارة المتكاملة لسلاسل القيمة في النفط والغاز.

حوكمة القطاع العام وإصلاح المؤسسات البترولية.

التفاوض التجاري والقانوني مع الشركات الدولية.

إدارة المخاطر التشغيلية والبيئية.

استشراف الفرص في التحول الطاقوي والتقنيات النظيفة.

التواصل الفعال مع أصحاب المصلحة المحليين والدوليين.

القيمة المضافة لقطاع الطاقة في السودان في هذه المرحلة الحرجة:

في ظل الأزمة الاقتصادية والسياسية الراهنة، وما تعرض له قطاع الطاقة من تدمير جزئي للبنية التحتية، انقطاع في الإنتاج، وتدهور في مستوى الحوكمة والشفافية، يمكن للدكتور عبد الماجد منصور تقديم مساهمة محورية في إعادة هيكلة القطاع على أسس احترافية ومستدامة من خلال:

بناء استراتيجية وطنية شاملة للطاقة تجمع بين النفط، الغاز، والطاقة البديلة، وتحقق التوازن بين الأمن الطاقوي والتنمية المستدامة.

إعادة تأهيل الحقول، خطوط الأنابيب، والبنية التحتية عبر شراكات ذكية مع شركات وطنية وإقليمية.

إعادة تفعيل الشراكات التجارية مع شركات عالمية مثل شيفرون (Chevron)، الشركة الوطنية الصينية للبترول (CNPC)، بتروناس (PETRONAS)، وأو إن جي (ONGC).

إحياء الصناعات النفطية والمصانع المتوقفة من خلال سياسات توطين التصنيع ونقل التكنولوجيا.

تفعيل حوكمة قطاع الطاقة عبر منظومة تنظيمية ورقابية شفافة ومؤسسية.

بناء كفاءات بشرية وطنية قادرة على قيادة القطاع في المستقبل القريب.

تأمين الموارد الطاقوية للمدن والمشاريع الزراعية والصناعية عبر حلول ذكية تشمل الغاز المسال، الطاقة الشمسية، والربط الإقليمي.

استقطاب استثمارات القطاع الخاص والشركات العالمية بتوفير بيئة قانونية وتشغيلية محفزة.