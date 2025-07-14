تشكيل الحكومة وحصار الفاشر.. أجندات على طاولة الكتلة الديمقراطية

بورتسودان: السوداني

قال حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، ان اجتماع اللجنة السياسية للكتلة الديمقراطية لقوى الحرية والتغيير، ناقش المستجدات الراهنة في المشهد السياسي، وجهود تشكيل مجلس الوزراء.

ووصف الاجتماع بالمهم، حيث تناول الأوضاع الإنسانية الحرجة التي تعاني منها بعض المدن المحاصرة مثل الفاشر، والجهود المبذولة لتحقيق السلام وتعزيز التحول الديمقراطي في السودان.

وأضاف ان اعضاء اللجنة، أكدوا على أهمية تطوير رؤية الكتلة الديمقراطية للحل الشامل في البلاد والعمل الجاد من أجل مستقبل أفضل لجميع السودانيين.