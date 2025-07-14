مقاومة القضارف تحذر من توغل مليشيات إثيوبية في الأراضي السودانية.. وتدعو السلطات لتحمل مسؤولياتها في حماية أراضي وممتلكات المواطنين

القضارف: السوداني

حذّرت لجان مقاومة ولاية القضارف من تعديات متكررة وخطيرة من قبل مجموعات مسلحة تتبع لمليشيات “الشفتة” الإثيوبية، استهدفت الأراضي الزراعية للمواطنين السودانيين، ونهب المواشي والممتلكات الخاصة.

ولفتت اللجان في بيان لها إلى حالة الذعر والقلق وسط السكان المحليين، ونبهت إلى عمليات القتل التي تعرض لها عدد من السودانيين في الأعوام السابقة، مما أثارت حالة من الخوف.

ونبهت إلى أن التعديات طالت قرى “بركة نورين، ود عاروض وود كولي” في محلية القريشة بولاية القضارف.

وقالت إن هذه الاعتداءات تأتي في توقيت حرج مع بداية فصل الخريف، حيث يبدأ المزارعون السودانيون التحضير للموسم الزراعي، وهو ما يجعل الاعتداءات أكثر تأثيرًا على الأمن الغذائي ومعاش الناس في المنطقة.

ونوهت إلى أنّ هذه التعديات ليست الأولى من نوعها، إذ تتكرّر كل عام تقريبًا مع بداية موسم الزراعة، في ظل ما وصفته اللجان من “صمت مريب من قبل الحكومتين السودانية والإثيوبية”، وعدم اتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذه الانتهاكات.

وأضافت: “رغم وجود معسكرات للجيش بالقرب من المناطق المتضررة، لكن الجيش لم يقم حتى الآن بأي تحرك لصد المعتدين أو حماية المواطنين وممتلكاتهم”.

وحذرت لجان مقاومة القضارف من أن استمرار هذا الوضع دون تدخل حاسم يشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار الحدود، ويضع علامات استفهام كبيرة حول فعالية الوجود العسكري والأمني في المنطقة، ويزيد من معاناة المجتمعات الزراعية التي تواجه هذا التحدي وحدها كل عام.

ودعت اللجان، السلطات السودانية إلى تحمُّل مسؤولياتها الكاملة تجاه حماية أراضي وممتلكات مواطنيها، والتحرك الفوري لوقف هذه التعديات المتكررة، وضمان أمن واستقرار الحدود.