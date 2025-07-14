انطلاق فعاليات الملتقى الأول لإدارات الموارد والاستثمار والوقف الطلابي للولايات بنهر النيل

عطبرة: بثينة دهب

انطلقت فعاليات الملتقى الأول لمديري إدارات الموارد والاستثمار بالصندوق القومي لرعاية الطلاب بالولايات، اليوم، بمدينة عطبرة، برعاية الأمين العام للصندوق د. أحمد حمزة وتشريف والي نهر النيل د. محمد البدوي وأعضاء حكومته ومديري الموارد والاستثمار بالولايات والجهات ذات الصلة، والذي ينطلق تحت شعار (موارد متجددة لخدمة طلابية مستدامة)، ويستمر حتى السابع عشر من يوليو الجاري.

وقال د. محمد أحمد علي مدير إدارة الموارد والاستثمار بالصندوق القومي لرعاية الطلاب في تصريح لـ(السوداني) إنّ أبرز أهداف الملتقى تتلخص في مراجعة وتقييم أداء الولايات ووضع خطة عمل موحدة، إضافةً إلى وضع خطط مستقبلية لتطوير الموارد بالولايات، وتمنى على أن تعود ولايات دارفور للمشاركة في الملتقى الثاني بعد عودتها إلى حضن الوطن.