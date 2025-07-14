وصول ثلاجة لحفظ الجثامين بمستشفى وادي حلفا

وادي حلفا: السوداني

شرعت محلية وادي حلفا في تأسيس قسم الطب العدلي بمستشفى حلفا، إذ قامت بجلب ثلاجة لحفظ الجثامين بتكلفة بلغت 10,000,000 جنيه سوداني.

وأعلن مدير وحدة حلفا الإدارية، محمد الفاتح، استمرارهم في دعم المرافق الصحية والخدمية ما يعزز جودة الخدمات، وثمن الفاتح جهود إدارة الجمارك في تسهيل إجراءات المعدات، جاء ذلك خلال تسلمهم ثلاجة لحفظ الجثامين لمستشفى وادي حلفا والتي كانت بمناصفة بين الوحدة الإدارية بحلفا والغرفة التجارية بالمحلية.

وأشاد الفاتح بجهود محلية وادي حلفا ومديرها التنفيذي لتطوير الخدمات الصحية بالمحلية، إذ تعد هذه الخطوة بداية لتأسيس قسم الطب العدلي بالمستشفى.