الكشف عن مقابر داخل جامعة الجزيرة والسلطات تبدأ نبش 26 قبراً

الخرطوم: السوداني

نبشت السلطات بولاية الجزيرة اليوم بمدني قبوراً لموتى داخل جامعة الجزيرة مجمع النشيشيبة بعضها لأفراد من المليشيا المتمردة وأخرى لمواطنين لقوا حتفهم بواسطة المليشيا المتمردة وعدد منها لمواطنين اضطر ذووهم لدفنهم خارج مقابر مدني لمنعهم من ذلك بواسطة المليشيا المتمردة.

وكانت إدارة الجامعة قد فتحت بلاغاً أفادت فيه بوجود مقبرة داخل حرمها الجامعي لتقيد الجهات المختصة إجراءات أولية بالقسم.

وقال مولانا عمر يوسف عدلان وكيل نيابة القسم الأوسط، إنهم بدأوا صباح اليوم نبش 26 قبراً داخل مجمع النشيشيبة دفن فيها موتى تم قتلهم بواسطة المليشيا، مضيفاً أن بعض هذه القبور لأطفال قصر حسب ما توفر لديهم من معلومات.

وأضاف أن عدداً من القبور هي لمواطنين توفوا أثناء أحداث مدينة مدني ومنعت المليشيا أهاليهم من دفنهم في مقابر مدني، مبيناً أن هذا هو ديدن المليشيا التي تنافي في سلوكها الفطرة البشرية والتعاليم الدينية وأنها متجردة من الأحاسيس، موضحا أن 3 قبور لأفراد من المليشيا من ضمنها أحد القادة وأن عددا من القبور لمسيحيين سيتم نقل رفاتهم لمقابر المسيحيين.