انتو عندكم قعدة؟!

واحد مغترب في السعودية وكل يوم يمشي الصيدلية يطلب دواء قحة محدد؛ لان الدواء فيه مادة كحولية.

الصيدلي كل مرة يصرف ليه الدواء بدون سؤال.

في يوم جاء للصيدلي وقال ليه تصدق الأولاد كلهم عندهم نزلة، اديني تلاتة فتايل.

الصيدلي قال ليه انتو الليلة عندكم قعدة؟

في كل مرة يحدث فيها تراجع ميداني للجيش، نقوم نكتشف انو الجماعة كان عندهم مفاوضات تحت التربيزة، مثلما اكتشفنا بعد سقوط ولايات الوسط ان المفاوضات السرية كانت مدورة في المنامة!

بعد الهدوء الميداني الأخير وبعض التراجعات، نقول للجماعة انتو الأيام دي عندكم قعدة؟