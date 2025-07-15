كامل إدريس يعيِّن (5) وزراء في حكومة الأمل.. والإعيسر يعود إلى الإعلام

بورتسودان: السوداني

أصدر رئيس الوزراء د. كامل إدريس، اليوم، قراراً بتعيين خمسة وزراء جُـدد ضمن تشكيلة حكومة الأمل.

وتضمن القرار تعيين كل من:

*البروفيسور أحمد التجاني عبد الرحيم المنصوري وزيراً للثروة الحيوانية والسمكية.

*خالد إسماعيل أحمد علي الإعيسر وزيراً للثقافة والإعلام والسياحة.

*نور الدائم محمد أحمد طه وزيراً للمعادن.

*معتصم أحمد صالح آدم وزيراً للموارد البشرية والرعاية الاجتماعية.

*سيف النصر التجاني هارون جابر وزيراً للبنية التحتية والنقل.

وأكّـد رئيس الوزراء أنّ هذه التعيينات جاءت عقب دراسة دقيقة للكفاءات والخبرات الوطنية.

يُذكر أنّ عدد الوزراء الذين تم تعيينهم حتى الآن بلغ خمسة عشر وزيراً.