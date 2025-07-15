الإعدام على (3) متعاونين ومشاركين في العمليات العسكرية مع المليشيا

الخرطوم: السوداني

قضت محكمة جنايات أم درمان العامة اليوم برئاسة قاضي المحكمة العامة بالإعدام شنقاً حتى الموت (تعزيراً) في مواجهة ثلاثة من المتهمين (ش ع م ب) و(أ ح أ د) و(م م ا هـ)، وذلك بعد إدانتهم بمعاونة القوات المتمردة على تقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة.

وكانت النيابة العامة بأم درمان قد قيدت الدعوى في مواجهة المحكوم عليهم بتهمة المشاركة مع القوات المتمردة في العمليات العسكرية وحمل السلاح ضد الدولة وإعانة القوات المتمردة في حربها على الدولة.

وانعقدت المحاكمة في حضور محامي الدفاع، وتولى الادعاء العام وكيل ثاني النيابة مولانا أحمد عمر عثمان.