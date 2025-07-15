منظمات أممية: تراجع معدلات تطعيم الأطفال في السودان 40 عامًا إلى الوراء

الخرطوم: السوداني

حذّرت منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة “يونيسف” ومنظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، من تعرّض أطفال السودان لخطر الأمراض المميتة بعد انخفاض معدلات التطعيم إلى أدنى مستوياتها منذ 40 عامًا.

وقالت منظمة الصحة العالمية واليونيسف، في بيان مشترك إن “النزاع في السودان أدّى إلى تراجع معدلات التطعيم في البلاد حوالي 40 عامًا، مما يُعرّض الأطفال لخطر جسيم من أمراض مميتة يُمكن الوقاية منها”.

وأوضح البيان أن 880 ألفًا على الأقل ــ بما يُعادل أكثر من نصف الرضّع ــ لم يتلقوا الجرعة الأولى من لقاح الخناق والكزاز والسعال الديكي (DTP1) التي كان مقرراً تلقيها في العام السابق.

وأشار البيان إلى أن الرضّع الذين لا يتلقون أي جرعة من (DTP) يُصنّفون على أنهم “أطفال بدون جرعة”، كما يواجهون مخاطر تُهدّد حياتهم.

وشدّد على أن السودان يُسجّل الآن أدنى تغطية بلقاح (DTP1) في العالم.

وكشف عن انخفاض تغطية اللقاح الثلاثي (DTP1) من 94% في 2022 إلى 48% في العام السابق، حيث يُعد ذلك أدنى تغطية في السودان منذ عام 1987.

وأضاف: “أدى هذا الانخفاض إلى تفشي شلل الأطفال والحصبة وأمراض أخرى يمكن الوقاية منها باللقاحات في السودان، والتي كلّفت الأطفال حياتهم”.

وقدّمت يونيسف 16 مليون جرعة من 11 لقاحًا، استهدفت تطعيم 630 ألف طفل دون سن العام الواحد في السودان خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025.

وسُلّمت أكثر من 3.5 مليون جرعة من جملة 16 مليون جرعة إلى دارفور، استفاد منها حوالي 250 ألف طفل.