مناوي: بلادنا لن تُحكم بالوكالة أو عبر الصفقات الدولية

الخرطوم: السوداني

أكد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي أن البلاد لن تُحكم بالوكالة أو عبر الصفقات الدولية، وأن صوت الكرامة الوطنية مرتفع في كل شبر من السودان، دفاعاً عن الأرض والعِرض.

وقال في منشور على منصة “فيسبوك”، خلال فعالية بعنوان: “درع الكرامة – عهد الوفاء والوفاق”، التي نظّمها تجمع السودانيين الشرفاء بالخارج، إن من يراهن على تفتّتنا سيخسر أمام وعي شعبنا، مؤكداً استمرار العمل معاً لتعزيز قيم الوفاء والكرامة.

وأضاف: “أود أن أعرب عن شكري وتقديري لتجمع السودانيين الشرفاء بالخارج على تكريمهم لنا، ونتطلع للاحتفال سوياً في مدينة الفاشر المحاصَرة”.