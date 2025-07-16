السودان:اغسطس موعد استبدال العملة بولاية الجزيرة

بورتسودان: السوداني

اعلنت الحكومة السودانية، اكتمال الربط الشبكي بين البنوك بنسبة 77%، فى وقت حددت فيه الحكومة اغسطس المقبل موعدا لبدء تغير العملة بولاية الجزيرة ـ وسط السودان.

وعقدت اللجنة العليا لتغيير واستبدال العملة اجتماع لها اليوم فى بورتسودان برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي مساعد القائد العام لجيش السوداني الفريق إبراهيم جابر إبراهيم بحضور النائب العام .

وانطلقت في العاشر من ديسمبر من العام الماضي ،عمليات استبدال الأوراق النقدية من فئتي 500 جنيه وألف جنيه في الولايات الآمنة.

وأعلن بنك السودان المركزي أن العملات بأيدي المواطنين في الولايات المتأثرة بالحرب ستكون مبرئة للذمة إلى حين استبدالها.

وجرت عملية استبدال العملة في ولايات البحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، ونهر النيل، والشمالية، وسنار، والنيل الأبيض، وإقليم النيل الأزرق.

وقالت وكيل وزارة الثقافة والإعلام سمية الهادي في تصريحات عقب الاجتماع اليوم الاربعاء، أن الاجتماع حث الترتيبات المتعلقة بعملية استبدال العملة بولاية الجزيرة المقرر لها أغسطس المقبل بعد الاطمئنان على موقف البنوك العاملة في الولاية والترتيبات الفنية والأمنية واللوجسيتية الخاصة بعملية الاستبدال لاسيما فتح الحسابات المصرفية للمواطنين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بذلك.

فضلا عن مناقشته، سير أعمال اللجنة الإشرافية لغرفة الطواريء

وأضافت أن بنك السودان المركزي أكد ، اكتمال كافة الترتيبات المتعلقة بسير عملية الاستبدال والدفع الإلكتروني بولاية الجزيرة وجاهزية البنوك بالولاية بنسبة تتجاوز 66%.