البرهان يشكل لجنة عليا لتطبيع الحياة والخدمات بولاية الخرطوم

بورتسودان: السوداني

أصدر رئيس مجلس السيادة القائد العام الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل لجنة قومية عليا لتهيئة ولاية الخرطوم للعودة العاجلة للمؤسسات الاتحادية والمواطنين، برئاسة مساعده وعضو السيادى الفريق إبراهيم جابر.

وتضم لجنة في عضويتها عددًا من أعضاء مجلس السيادة ووزراء اتحاديين ووالي الخرطوم وممثلين عن المؤسسات ذات الصلة.

وقالت ان القرار يأتي في إطار جهود السلطة الانتقالية لضبط هياكل الدولة، إعادة تفعيل المؤسسات الخدمية، وتحسين الحكم المحلي، وعودة الخدمات للعاصمة الخرطوم في ظل ظروف الحرب وتعطل عمل العديد من المؤسسات في العاصمة.

ومن المتوقع أن تشمل صلاحيات هذه اللجنة وضع الخطط الاستراتيجية لإعادة الإعمار وضمان عودة الخدمات والأمن لمواطني ولاية الخرطوم، مع انخراط جميع الجهات التنفيذية ذات الصلة في تنفيذ هذه المهام.