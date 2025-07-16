السفارة السودانية بالقاهرة تجلي المواطنين السودانيين العالقين

القاهرة: السوداني

قالت السفارة السودانية بالقاهرة، إنها نجحت في إجلاء أكثر من 1,200 مواطن سوداني عالق بعد تعثر مبادرة لإجلائهم إلى أرض الوطن.

وقال إعلام السفارة في بيان اليوم، إن السفارة السودانية أشرفت على تنفيذ مبادرة لإجلاء أكثر من (1,200) مواطن سوداني إلى أرض الوطن، بعد أن واجهت المبادرة – التي أطلقها أحد أبناء الجالية السودانية – تعثّراً مفاجئاً بمدينة الإسكندرية.

وكان صاحب المبادرة قد وفّر (22) حافلة لنقل العائدين طوعياً، مقابل مبلغ رمزي قدره (400) جنيه مصري للفرد، تكفّل به المواطنون، ووصلت الحافلات بالفعل إلى مكان الانطلاق، إلا أن التزامات مالية تجاه أصحاب البصات لم يتم الإيفاء بها، مما أدى إلى توقف العملية.

وأضاف البيان أن السفارة تدخلت بشكل مباشر، وتواصلت مع الأمانة العامة لجهاز شؤون السودانيين العاملين بالخارج، ومنظومة الصناعات الدفاعية، وعدد من رجال الأعمال الوطنيين، الذين استجابوا على وجه السرعة، وتكفّلوا بتوفير تكلفة الحافلات كاملة، حيث تم تجميع المبلغ داخل السفارة، مما مكّن من انطلاق عملية الإجلاء بنجاح.