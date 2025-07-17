عقب أداء القسم أمام البرهان.. وزراء يتعاهدون على العمل بروح الفريق الواحد حتى يخرج السودان من الأزمة الراهنة

بورتسودان: السوداني

أدّى وزراء “العدل والمالية والمعادن والشؤون الدينية والأوقاف والثقافة والإعلام والصناعة والتجارة والحكم الاتحادي والموارد البشرية والرعاية الاجتماعية”، أدوا القسم اليوم أمام رئيس مجلس السيادة، القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وقال وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح في تصريح صحفي، إنه فور أداء القسم، عقد رئيس المجلس السيادي ورئيس الوزراء اجتماعاً مع الوزراء المعنيين.

موضحاً أن الوزراء، أكدوا على أهمية شيوع “النزعة القومية في العمل والأداء”، باعتبارهم وزراء لكل الشعب السوداني بمختلف أطيافه، وحددوا على أن حكومة الأمل هي حكومة مشروعات وليست حكومة تشريفات.

كما أكد الوزراء الجدد، أنهم سيعملون بروح الفريق الواحد حتى تخرج البلاد من الأزمة الراهنة.