ضربات الشمس تودي بحياة (5) مواطنين وإصابة (23) بولاية البحر الأحمر   

بورتسودان: السوداني

قالت شبكة أطباء السودان، إنها تتابع بقلق بالغ تطورات موجة الحر الشديدة التي تشهدها ولاية البحر الأحمر شرقي البلاد، والتي أسفرت حتى اليوم عن إصابة “28” حالة بضربات شمس، تُوفي منهم خمسة أشخاص، بينهم امرأتان.

ونوهت الشبكة، أن هذه الحصيلة المقلقة تستدعي تعزيز التدابير الوقائية والاستجابة الصحية العاجلة، خصوصًا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في المنطقة، ودعت الجهات المعنية إلى رفع جاهزية المستشفيات ومراكز الطوارئ في المناطق الأكثر تضررًا، وتكثيف حملات التوعية حول مخاطر ضربات الشمس وسبل الوقاية منها.

وناشدت الشبكة، المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة، وارتداء الملابس القطنية والخفيفة ذات الألوان الفاتحة، والحفاظ على ترطيب الجسم بشرب الماء بانتظام، التوجه الفوري لأقرب مركز طبي عند الشعور بأعراض مثل الصداع، الدوخة، ارتفاع الحرارة أو التعرق الشديد.