الجيش السوداني يعلن تفاصيل معركة الفجر ومقتل الرجل الرابع في الميليشيا

الفاشر: السوداني

أعلنت الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني بالفاشر عن تصدي القوات المسلحة، بمساندة القوات المشتركة، والشرطة، والمخابرات، والمستنفرين، والمقاومة الشعبية، لهجوم وصفته بـ”العنيف” شنّته الميليشيا المتمردة من الاتجاه الجنوبي الغربي لمدينة الفاشر يوم أمس (الأربعاء)، في معركة شرسة تُعد الهجوم رقم 222، واستمرت من الفجر وحتى الساعة السادسة مساءً.

وقالت إن القوات تمكنت من دحر العدو وتكبيده خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، رغم كثافة القصف، كما تم القضاء على القائد المتمرد المدعو “آدم عيسى الجنيدي”.

ويُعد “الجنيدي” الرجل الرابع في قيادة ميليشيا الدعم السريع بعد حميدتي وشقيقه عبدالرحيم وعثمان الملقّب بـ”عمليات”.

وباركت الفرقة من فاشر السلطان للشعب السوداني الانتصارات التي حققتها قواتنا يوم أمس بمدينة الفاشر، ومحور كردفان في محلية “أم صميمة”، ووعدت بالدفاع عن هذا الوطن إلى آخر نفس.